Znani v osemdesetih: Z umetno inteligenco se jih ne da (d)oživeti (Suzy)

VIRALEN TREND

Nekateri so nas navdušili s pristnimi fotografijami iz tistega obdobja.

Tudi prepoznavni obrazi so podlegli novemu trendu, ki s pomočjo umetne inteligence uporabnike popelje naravnost v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Številni so modno muho hitro pograbili in se ob svojih umetno ustvarjenih podobah odlično zabavali, nekateri so nas še bolj navdušili s pristnimi fotografijami iz tistega obdobja. Smeh do solz Ekipa Denis Avdić Showa si je ob pogledu na svoje različice iz osemdesetih brisala solze smeha – umetna inteligenca jih je prikazala v pisanih oblačilih in s pričeskami, značilnimi za tisti čas. Nostalgija Pevec Nace Junkar se je pridružil obujanju ...