Znani v sporih: kdo bo koga? (Suzy)

ZVEZDNIŠKI DVOBOJI

Vselej, kadar se prepoznavna imena zapletejo v nesoglasja s svojimi kolegi iz javnega življenja, se začne pranje umazanega perila v medijskih vojnah.

Ozrli smo se v preteklost in preverili, koliko zvezdniškim dvobojem smo bili priča. V nekatere so se morali vključiti celo odvetniki, vsi so se končali brez hujših posledic. Klevete, izsiljevanje, poslovna škoda in še kakšen incident bi lahko pripisali slavnim prepirom, ki so razdrli prijateljstva in dolgoletna sodelovanja. Rešena vseh okov Najbolj odmevna drama zadnjega desetletja se je odvijala v produkcijski hiši Raaya in Marjetke Vovk, združenih v duet Maraaya. Njuna varovanka Nika Zorjan je zbirala pogum, da se reši iz zlate kletke in se žrtvuje za vse mlade talente, ki slepo verjamejo ...