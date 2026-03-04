Znani v zvezdah, Andrew Mountbatten Windsor: še zdaleč ni tak, kot se pretvarja, da je (Suzy)

ASTRO

Aspekt, ki ga lahko odnese in razkrije njegovo zlorabo moči, je Sonce v opoziciji s Plutonom.

Andrew je po ascendentu vzvišen lev, ki je prepričan, da je kralj živali in ga morajo drugi častiti, spoštovati in občudovati. Uran v 1. hiši dodaja nepredvidljivost, vzkipljivost, nestalnost, nemir. Hitro si lahko premisli in zamenja razpoloženje. Vladar horoskopa je Sonce v ribah, ki je sicer planet, ki ga povezujemo s sočutjem, dobrodelnostjo, vživljanjem v druge, a tudi z ranljivostjo, preobčutljivostjo, popolno izgubo stika z realnostjo, življenjem v iluzijah in oblakih, izmuzljivostjo, skrivnostmi in zavajanjem. Položeno je v 8., hišo spolnosti in transformacije, kar kaže iskanje čutnih ...