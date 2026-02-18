  • Delo d.o.o.
ASTRO

Znani v zvezdah: Dokončno slovo od smučarske kariere? (Suzy)

Smučarka ima ogromno energije, izredno globoka čustva, ki lahko postanejo tudi uničevalna, a šport je ventil, skozi katerega jih lahko zdravo sprosti iz sebe.
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
Mateja Blažič Zemljič
 18. 2. 2026 | 06:00
3:31
A+A-
Lindsey Vonn je po ascendentu pridna, prizadevna, vztrajna, natančna, disciplinirana, odgovorna devica. Te lastnosti so pri vrhunskih športnikih zelo pomembne, saj sposobnosti in močno telo ne zadostujejo, če se nekomu ne ljubi vaditi, se odrekati in napredovati z malimi koraki. Njen vladar Merkur je v tretji hiši gibanja, v intenzivnem škorpijonu, ob katerem je še vladar tega Pluton, kar kaže veliko telesno moč in sposobnost regeneracije, ogromno energije, vztrajnost, jekleno voljo, lasersko osredotočenost na tisto, kar si zada, za kar se bori in strastno opravlja. To je energija, ki ...

ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Slovenija
POTRES

Kaj se dogaja? Ta mesec skoraj ne mine dan, da nas ne bi treslo

Zadnji potres so zabeležili v noči na sredo v okolici Trbovelj.
18. 2. 2026 | 07:52
07:42
Novice  |  Svet
V FRANCIJI

Šesterica do smrti pretepla skrajno desnega aktivista, aretirali niso še nikogar

Napadalce na Quentina Deranqueja še iščejo.
18. 2. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ribje jedi, ki jih lahko pripravljate v času posta

Izbor najboljših ribjih jedi za postni čas: lignjev golaž, sardele v koruzni moki, ribji zvitki, brodet, ocvrti lignji iz pečice in riž z rakci. Preprosti in okusni recepti za lahkotne obroke brez mesa.
Odprta kuhinja18. 2. 2026 | 07:30
07:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRCE PARAJOČA ZGODBA

So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.
18. 2. 2026 | 07:21
07:13
Lifestyle  |  Astro
GRADIMO OBČUTEK VARNOSTI

Pluton in Mars: ta aspekt lahko prinaša nezmožnost za spolnost

Človek s tem aspektom se ne brani ali se brani premočno, ni ravnotežja, prave mere, občutek ogroženosti spodbuja zver v njem.
Joy Lotos18. 2. 2026 | 07:13
06:50
Bulvar  |  Glasba in film
IZBRALI PREDSTAVNIKA

Hrvaška na pesem Evrovizije na Dunaj odhaja s svojo Andromedo

Na izboru za pesem Evrovizije, spektakel bo maja v avstrijski prestolnici, je slavila etno-pop skupina Lelek.
18. 2. 2026 | 06:50

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
