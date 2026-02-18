Znani v zvezdah: Dokončno slovo od smučarske kariere? (Suzy)

ASTRO

Smučarka ima ogromno energije, izredno globoka čustva, ki lahko postanejo tudi uničevalna, a šport je ventil, skozi katerega jih lahko zdravo sprosti iz sebe.

Lindsey Vonn je po ascendentu pridna, prizadevna, vztrajna, natančna, disciplinirana, odgovorna devica. Te lastnosti so pri vrhunskih športnikih zelo pomembne, saj sposobnosti in močno telo ne zadostujejo, če se nekomu ne ljubi vaditi, se odrekati in napredovati z malimi koraki. Njen vladar Merkur je v tretji hiši gibanja, v intenzivnem škorpijonu, ob katerem je še vladar tega Pluton, kar kaže veliko telesno moč in sposobnost regeneracije, ogromno energije, vztrajnost, jekleno voljo, lasersko osredotočenost na tisto, kar si zada, za kar se bori in strastno opravlja. To je energija, ki ...