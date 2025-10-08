Znani v zvezdah: Franci Kek (Suzy)

PRIHAJAJO NOVI PROJEKTI

Franci Kek je po ascendentu optimistični, odprti, svetovljanski, širokopotezni, razgledani strelec, ki ga vse zanima in vedno išče nove izzive. Njegov vladar je namreč Jupiter, planet širjav in daljav, ki želi vse spoznati, odkriti in raziskati. Položen je v ovna, kar dodaja bojevitost, zagrizenost, moč, pogum, s katerimi se zagrize v tisto, kar ga zanima. Je v 3. hiši, tako je rojen za nastopanje, komunikacijo, izražanje. Zna se postaviti zase in postavljati meje, le včasih je lahko malce preveč širokopotezen in si naloži več kot zmore. Merkur v 1. hiši mu prinaša zgovornost, radovednost, ...