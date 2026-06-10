Znani v zvezdah: Katarina Čas (Suzy)

ASTROLOGIJA

Z nekaj manjših ovir jo čaka obdobje smetane, ko lahko življenje res zajema s polno žlico.

Za Katarino Čas lahko rečemo, da je rojena pod srečno zvezdo, saj ima zelo skladno, harmonično karto, ki ji vse življenje prinaša darove, priložnosti in sposobnosti. Ascendent je v odprtem, svetovljanskem, razgledanem, radovednem strelcu, njen vladar je Jupiter, ki jo ščiti in ji prinaša srečo. Položen je v 6. hišo vsakdanjega dela, zdravja in sodelavcev, lepo povezan s planeti, ki označujejo kariero. Skrbi za to, da je obdana s pravimi ljudmi, ji prinaša dobre projekte, tudi v tujini. Je v dvojčkih, kar ji prinaša lahkotnost, odprtost, komunikativnost, radovednost, smisel za humor, ...