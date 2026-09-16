Znani v zvezdah: kralj Haakon VIII. (Suzy)

ASTROLOGIJA

Kljub težavam s pastorkom uspešno vladanje.

Novi kralj Haakon VIII. je rojen z ascendentom v intenzivnem, odločnem, strastnem, močnem, globoko čustvenem škorpijonu. Njegov moderni vladar je Pluton, planet preobrazbe in krize, po kateri se vedno znova postavi na noge. Zanimivo je, da je položen v hišo, ki označuje njegovega pastorka. Tradicionalni vladar Mars je v šesti hiši, tako je zelo aktiven, nenehno začenja nove pobude in projekte, ima veliko energije za opravljanje vsakdanjega dela in je zelo športen, jang človek, ki mu tudi vojaške izkušnje niso tuje. Edini problem je, da je lahko prehiter, impulziven, nepremišljen, kar lahko ...