Znani v zvezdah: Matevž Sluga (Suzy)

ASTROLOGIJA

Zvezde napovedujejo pomembne spremembe na področju ljubezni, kariere in osebne rasti.

Matevž Sluga je rojen z ascendentom v strelcu, tako je odprt, razgledan, svetovljanski, vedoželjen, zanimajo ga tuje dežele in kulture. Pluton na ascendentu mu daje globino, da želi priti do dna vsemu, česar se loti, občasno mu prinaša tudi krizo in korenito preobrazbo, po kateri je mnogo močnejši kot prej. Vladar ascendenta je Jupiter, ki poveča vse, česar se dotakne, povezujemo ga s srečo, priložnostmi, zaščito. Položen je v vodnarja, tako je igralec modern, malce ekscentričen, napreden človek odprtega duha, ki potrebuje občutek svobode in prostor za izražanje svoje individualnosti, tako v ...