Znani v zvezdah: Matic Lukšič (Suzy)

ASTROLOGIJA

Karierni preobrati in ljubezenski izzivi.

Matic Lukšič je rojen z ascendentom v natančni, analitični, disciplinirani, odgovorni devici. Merkur, vladar horoskopa, je v biku, tako potrebuje stabilnost, rutino, predvidljivost, načrt, stvari ne mara prepuščati naključju. Merkur v 9. hiši in Jupiter na ascendentu, ki sta v medsebojnem trigonu, mu prinašata raziskovalno žilico, veliko vedoželjnost, svetovljansko noto. Rad potuje, zanimajo ga tuje kulture, nenehno se izobražuje, preizkuša nove stvari, odkriva nova obzorja. Hkrati mu omenjena planeta prinašata priložnosti in poskrbita, da ga spremlja sreča pri vsem, česar se loti. Tudi Sonce ...