Znani v zvezdah: Neisha, kmalu spet nova ljubezen (Suzy)

ASTROLOGIJA

Partner je nakazan kot zelo možat, jang, odločen, borben človek, športnik, vojak, ki se zna postaviti zase.

Neisha je rojena z ascendentom v tehtnici, njena vladarica Venera je v odprtem in svobodomiselnem vodnarju, kar ji prinaša nekonvencionalnost, napredne poglede in ideje, lahko tudi ekscentričnost, težave z avtoriteto … Retrogradna je, tako se lahko vrača k starim ljubezenskim vzorcem in potrebuje več časa, da razume, kaj si želi. Vsekakor z vladarico horoskopa in ljubezni v vodnarju potrebuje neklasično zvezo, ki je ne omejuje, ne duši in v kateri si s partnerjem pustita prostor za svojo individualnost in dihanje. Mars na ascendentu ji daje moč in energijo, voljo, odločnost, s katerimi si ...