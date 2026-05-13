Znani v zvezdah: Pedro Sanchez (Suzy)

Navajen je trdo delati, veliko zahteva od sebe in drugih, življenje je zanj tek na dolge proge, počasna gradnja, vztrajnost, trud in postopno doseganje ciljev.
Galerija
Pedro Sanchez. FOTO: Yiannis Kourtoglou Reuters
Španski voditelj, ki se je odločno uprl Trumpovemu ustrahovanju, je rojen z ascendentom v stabilnem, trmastem, vztrajnem, nepremakljivem biku, ki je trdno zasidran v svojih stališčih. Na ascendentu je Mars, ki mu daje bojevitost, pogum in odločnost, vladarica Venera je v ovnu, tako nekdanji športnik res ni nekdo, ki bi pokleknil in se predal. Čeprav je vladarica horoskopa v opoziciji z nemirnim Uranom in je njegovo vsakdanje delo stresno, je človek, ki ne mara sprememb, nepredvidljivosti, cirkusa, kaosa, ki ga zadnje čase ustvarja ameriški predsednik. V prvi hiši ima poleg Marsa še Saturn, ...