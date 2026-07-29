Znani v zvezdah: Sandra Antić (Suzy)

ASTROLOGIJA

Skrb zase in poslovni uspeh.

Sandra Antić je rojena z ascendentom v intenzivnem, odločnem, pronicljivem, vztrajnem, močnem škorpijonu. Njen tradicionalni vladar Pluton je skupaj z Luno v skriti, dvanajsti hiši, tako je skrivnostna, previdna, zadržana in srca vsekakor ne nosi na dlani. Saturn, karmični planet učitelj, ki nam daje disciplino, odgovornost, resnost, zrelost, premišljenost, vztrajnost je v prvi hiši, kar ji sicer pomaga pri dosledni skrbi za telo in zahtevnih nalogah, a po drugi strani ji lahko prinaša tudi črnogledost, strogost, visoke zahteve do sebe in drugih, deloholičnost. Njen tradicionalni vladar Mars ...