Sarah Ferguson bo tanko piskala, a padla na tačke (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Čeprav sta njeno Sonce in tradicionalni vladar Mars v diplomatski, uglajeni tehtnici, ki se podreja drugim in sprejema kompromise, je to zgolj polikana fasada.

Sarah Ferguson je rojena z ascendentom v temačnem, globokem, pronicljivem, intenzivnem, skrivnostnem škorpijonu. Čeprav sta njeno Sonce in tradicionalni vladar Mars v diplomatski, uglajeni tehtnici, ki se podreja drugim in sprejema kompromise, je to zgolj polikana fasada. Za njo se skriva strastna ženska, ki je pripravljena tudi stopiti čez rob za doseganje ciljev. Moderni vladar Pluton je na vrhu 10. hiše, kar kaže javni položaj, ki se ga močno oklepa. Ker je v konjunkciji z Venero, ta pa vlada 7. hiši, je status in položaj pridobila prek moža. Ta je nakazan kot užitkar, ki ima rad dobro ...