Znani v zvezdah: Saša Lendero (Suzy)

ASTROLOGIJA

Zvezde priljubljeni glasbenici obetajo razcvet ljubezni in skupno življenje.

Saša Lendero je po ascendentu natančna, prizadevna, organizirana devica. Vladar Merkur je v raku, v 11. hiši, kar kaže, da so ji pomembna prijateljstva in skupine podobno mislečih, po drugi strani je družinska, čustvena, skrbna, materinska ženska, ki potrebuje okoli sebe tiste, ki jim lahko zaupa ter je pred njimi avtentična. Za nežno, pridno in skromno podobo se skriva močan karakter. Sonce je v levu, kar ji daje samozavest, kreativnost, sijaj in ponos, Luna v čustveno globokem, strastnem, intenzivnem škorpijonu, ki želi priti vsemu do dna in se zavzame za tisto, kar ji je pomembno. Sonce v ...