Nataša Pirc Musar: Še vse to in drugo leto naj bo previdna (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Ne odlaša in ne omahuje, predsednica republike je ženska, ki želi, da se stvari opravijo in izpeljejo.

Nataša Pirc Musar je rojena z ascendentom v premišljeni, delovni, analitični, pridni, prizemljeni devici. Njen vladar Merkur je položen v dvojčka, kar ji prinaša iznajdljivost, komunikativnost, bistrost. Znajde se v vsaki situaciji, zna biti duša družbe in s šalo omehčati vzdušje, a se tudi odklopiti od nalog, ki jim je sicer zelo predana, se sprostiti in prepustiti dogajanju. Mars ob njenem vladarju ji daje ambicioznost, odločnost, tekmovalno žilico, da se v prizadevanjih za dosego ciljev ne preda zlahka, skupaj z željo po hitrosti in adrenalinu. Ne odlaša in ne omahuje, je ženska, ki želi, ...