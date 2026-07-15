Znani v zvezdah: Spremembe, napredek, revolucije, pohlep (Suzy)

ASTROLOGIJA

ZDA so rojene z ascendentom v strelcu, njihov vladar je dobrotnik Jupiter, kar jim prinaša srečo, obilje, priložnosti, a tudi pohlep, megalomanstvo, materialno usmerjenost, željo po širitvi v vseh pomenih. Jupiter je položen v raka, skupaj s Soncem in Venero, kar ne kaže samo njihovega poudarjenega nacionalizma in ponosa, ampak tudi bogastvo, razvoj, zaščito.

Gre za narod, ki nenehno hlasta po več, večjem, boljšem. Stelij omenjenih planetov v hiši drugih držav, nasprotnikov, v kateri je tudi Mars in ji vlada Merkur. Če se vprašamo, od kod jim njihovo neizmerno bogastvo, vidimo, da so zelo spretni pri netenju konfliktov in vojn, da hitro udarijo po drugih z vojaško silo. Ker je Merkur položen v hišo premoženja države, na račun tega bogatijo. Uran, ki je na vrhu iste hiše, kaže nepredvidljivost in hitre odzive. Zdi se, kot da državo poganjajo spori z drugimi in postavljanje nadnje. Ker je hkrati Sonce vladar devete hiše in je v konjunkciji z ...