Tjaša Železnik: Čas velikih vlog in ljubezni (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Edino opozorilo je, naj ne posoja denarja ter bo previdna pri vlaganju.

Tjaša Železnik je rojena z ascendentom na zadnji stopinji leva, ki že malce diši po devici, tako lahko njen karakter barvata obe znamenji. Po eni strani je odločna, močno kreativna, optimistična, po drugi odgovorna, previdna, prizemljena in analitična. Sonce, vladar horoskopa, je v zemeljskem biku, ki ne mara sprememb, je z nogami trdno na tleh in lahko trmast. Rada si privošči kakšno razvajanje za dušo, čeprav je hkrati precej skromna in varčna. Sonce in Merkur sta položena na vrh desete hiše, tako je jasno, da ji je namenjena uspešna karierna pot na očeh javnosti. Tej hiši vlada Venera, ki ...