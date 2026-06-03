Znani v zvezdah: Uroš Smolej (Suzy)

ASTROLOGIJA

Trenutno je v zelo intenzivnem obdobju, ko postavlja nove temelje tako poslovno kot zasebno.

Uroš Smolej je rojen z ascendentom v znamenju diplomatske tehtnice, ki išče harmonijo in srednjo pot. A Uran blizu ascendenta, planet, ki prinaša nemir, stres, nenehne spremembe, ga meče iz tira in maje njegovo potrebo po ravnovesju. Težko je pri miru, pogosto si premisli. Je napreden, moderen, gleda v prihodnost, kljub energiji tehtnice se težko prilagaja, je poseben, drugačen, nenavaden, lahko celo rahlo ekscentričen, nepredvidljiv, a zelo zanimiv. Venera, njegova vladarica, je položena v hišo doma, v njej sta tudi Merkur in Jupiter, vsi v vodnarju. To kaže, da mu dom veliko pomeni. Rad je ...