Znani v zvezdah: V bitki dveh Karlov bo kralj potegnil krajšo (Suzy)

ASTRO

Kraljeva karta kaže, da se njegove težave šele začenjajo.

Čeprav ura rojstva Karla Spencerja ni znana, lahko vidimo, da ima Luno v analitični, pragmatični, previdni, resni devici, hkrati pa kar štiri planete, vključno s Soncem in Merkurjem, v materialističnem, trmastem biku, znamenju stabilnosti, ki postavlja v ospredje finančno varnost, lastnino, udobje in konkretne koristi. Del stelija sta tudi Mars, tako je lahko zelo vztrajen pri pridobivanju ali ohranjanju tistega, kar ima, in Jupiter, ki poveča željo po obilju. Vse to, skupaj z dejstvom, da v tem času tr. Pluton kvadrira stelij in tr. Jupiter prihaja na Sonce, kaže, da se je lahko tudi z ...