Vesna Ponorac: Najprej ljubezen, nato kariera (Suzy)

Sonce in Jupiter v prvi hiši ji prinašata srečo, priložnosti, uspeh ter jo ščitita.

Vesna Ponorac je rojena z ascendentom v znamenju ovna, tako je športna, aktivna, energična, pogumna, težko pri miru, včasih nepotrpežljiva, neposredna, druge zna navdušiti za različne podvige ter preizkušati nove reči. Njen vladar Mars je v prodornem in skrivnostnem, a čustveno intenzivnem škorpijonu, zato je strastna pri vsem, česar se loti. Položen je v sedmo hišo, tako je partnerstvo pomemben del življenja, a ker je Mars ujet v naporen T-kvadrat, se pri tem včasih sooča z ovirami. Pomembno je, da do svojega izbranca ni prestroga in da ga vidi čim bolj realno, ga ne idealizira in si ne ...