  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANI V ZVEZDAH

Violeta Tomić: popolna preobrazna in nov začetek (Suzy)

Z disciplino in kombinacijo uradne in alternativne medicine jo od maja naprej čakajo lepši časi, junija sreča in pomemben nov začetek.
Violeta Tomić Foto: Dejan Javornik
Violeta Tomić Foto: Dejan Javornik
Mateja Blažič
 15. 10. 2025 | 06:25
3:25
A+A-
Violeta Tomić je rojena z ascendentom v spravljivi tehtnici, ki je usmerjena v odnose in marsikaj potrpi za ljubi mir, tudi sprejema kompromise v lastno škodo. Njena vladarica Venera je dobro položena v odprtega, razgledanega, svetovljanskega, optimističnega strelca, kar ji pomaga, da ne klone ob krivicah in osebnih stiskah. Venera je v trigonu z Marsom v levu, tako je neustrašna borka, s katero se ne da pometati. Težke preizkušnje jo klešejo in ni ženska, ki bi se usedla v kot in jokala. Nekajkrat v življenju je sicer nepričakovano porinjena korenito preobrazbo, iz katere se dvigne kot ...

Več iz teme

Violeta Tomićastrologijazvezdeplaneti
ZADNJE NOVICE
07:41
Bulvar  |  Domači trači
ROŽNATA OBLEKA

Ste videli, v kakšni opravi je poslanka Eva Irgl prišla v državni zbor? (FOTO)

Takšne je pa nismo vajeni ...
15. 10. 2025 | 07:41
07:30
Premium
Šport  |  Tekme
JUDO

Metka Lobnik zlomila dolgoletno tekmico in osvojila turnir

Na veliki nagradi v Limi navdušila z zlato lovoriko. Neustrašna štajerska judoistka letos tudi diplomirala.
Miha Šimnovec15. 10. 2025 | 07:30
07:20
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Katere gobe je treba olupiti, katere oprati in katere skrtačiti

Čeprav se na prvi pogled zdi, da se vse gobe pripravijo podobno – očistimo, narežemo, spečemo –, je resnica malce bolj zapletena.
Kaja Berlot15. 10. 2025 | 07:20
07:10
Bulvar  |  Glasba in film
SNEMANJE PREKINILA NESREČA

Reka luči v novi preobleki: legendarna pesem zažarela kot živahna polka

Ansambel Unikat letos praznuje 25 let glasbenega ustvarjanja, uspešnico Reka ljubezni so predelali po svoje.
15. 10. 2025 | 07:10
07:06
Novice  |  Slovenija
PLAZ ŽUŽELK

Invazija smrdljivcev zajela Slovenijo, najhuje je v eni regiji

Podobne težave v zadnjih dneh beležijo tudi na Hrvaškem.
15. 10. 2025 | 07:06
07:00
Novice  |  Slovenija
PRIZNAL KRIVDO

Izsiljevanje otroka za družinski denar: po zaporu Vetrima Gashija čaka še tole

Vetrim Gashi priznal krivdo, dobil je dve leti zapora. Z grožnjami se je spravil na še enega mladoletnika.
Andrej Bedek15. 10. 2025 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki