Znova skupaj: modne lepotice, ki so zaznamovale Slovenijo (Suzy)

Namesto fotografskih objektivov so tokrat prostor osvetljevali nasmehi, objemi in nostalgični pogledi. Na enem mestu so se srečale legendarne slovenske manekenke, ki so v osemdesetih in devetdesetih letih zaznamovale domačo modno sceno. Med njimi je kraljevala Nina Gazibara, ob njej nepogrešljivi Stane Jerko – človek, ki je znal ujeti glamur, značaj in iskrico časa.

Nina Gazibara in Stane Jerko sta bila najstarejša v zbrani druščini.

Dogodek je bolj kot na klasično druženje spominjal na srečanje nekdanjih sošolk in sošolcev, le da niso obujali spominov na razrede, temveč anekdote iz zakulisja manekenskega življenja v popolnoma drugačnem obdobju. Posebno očarljivo je, da leta tem ženskam in peščici moških očitno niso prišla do živega. Eleganca je ostala, drža prav tako, pogled je še vedno samozavesten in igriv. Marsikdo je v šali pripomnil, da bi lahko brez najmanjšega zadržka znova stopile na modne brvi in požele aplavz, kot so ga nekoč.