Zoran Predin in Nikola Čuturilo - Čutura: zavezništvo dveh velikanov (Suzy)

V slogi je moč, česar se odlično zavedata dolgoletna prijatelja – slovenska legenda Zoran Predin in beograjski rock vizionar Nikola Čuturilo - Čutura. Vrhunska glasbenika predstavljata edinstveni skupni projekt Analogna rasa, s katerim se bosta med 7. in 11. aprilom podala na turnejo po petih slovenskih mestih, na katerih se jima bodo pridružila ugledna imena glasbene scene. Njun skupni projekt je nastal kot dokaz brezčasne kakovosti v času hitro minljivih trendov. Gre za srečanje dveh sorodnih duš, ki sta se že pred desetletji odločili združiti moči, zdaj to uresničujeta v obliki vrhunskega kitarskega rocka in neizprosne 'buldožerske zafrkancije'. »Najine ideje so uresničene in veseliva se, da se bova občinstvu predstavila z glasbo, ki ima raje vsebino kot embalažo,« pojasnjuje Predin, eden najpomembnejših slovenskih avtorjev, ki ga odlikuje duhovita avtorska moč. Njegov sopotnik na odru, ki že več kot štiri desetletja kroji vrh srbske rock scene, je igral ključno vlogo v nekaterih največjih skupinah vseh časov, kot so Riblja čorba, Električni orgazam in Siluete.