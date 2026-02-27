Zvezda serije Nemira kri presenetila: ste vedeli, da zna tudi to? (Suzy)

  • Delo d.o.o.
POLEG IGRE TUDI POJE

FOTO: Jože Suhadolnik/delo

 27. 2. 2026 | 13:00
1:10
A+A-

Spremljamo jo kot nadarjeno igralko izredno priljubljene serije Nemirna kri, malo manj pa je znano, da je Lea Mihevc že večkrat nastopila kot pevka, in sicer v svojem magistrskem avtorskem glasbenem projektu Od kod, dekle, si ti doma, ki vključuje različne glasbene žanre in pripoved v kombinaciji z glasbo. Na portalu youtube najdemo videospot za Njeno pesem, za katero je prispevala glasbo, besedilo, v njem pa je nastopila tudi kot vokalistka. Oboževalci so sicer lahko zasledili, kako se je pridružila Nini Pušlar pri interpretaciji naslovne pesmi iz serije Nemirna kri tudi v živo na koncertu. »Nisem razmišljala, da bi bila pevka, pojem za svojo dušo. A si ne predstavljam življenja brez glasbe, tako da mogoče vendarle kdaj še kaj ustvarim na tem področju. Zelo me veseli, če najdem čas za to svojo ljubezen, in bom zadovoljna, če se v prihodnje kaj izcimi iz tega,« se Lea zazre v prihodnost.

