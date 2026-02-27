Zvezda serije Nemira kri presenetila: ste vedeli, da zna tudi to? (Suzy)

Spremljamo jo kot nadarjeno igralko izredno priljubljene serije Nemirna kri, malo manj pa je znano, da je Lea Mihevc že večkrat nastopila kot pevka, in sicer v svojem magistrskem avtorskem glasbenem projektu Od kod, dekle, si ti doma, ki vključuje različne glasbene žanre in pripoved v kombinaciji z glasbo. Na portalu youtube najdemo videospot za Njeno pesem, za katero je prispevala glasbo, besedilo, v njem pa je nastopila tudi kot vokalistka. Oboževalci so sicer lahko zasledili, kako se je pridružila Nini Pušlar pri interpretaciji naslovne pesmi iz serije Nemirna kri tudi v živo na koncertu. »Nisem razmišljala, da bi bila pevka, pojem za svojo dušo. A si ne predstavljam življenja brez glasbe, tako da mogoče vendarle kdaj še kaj ustvarim na tem področju. Zelo me veseli, če najdem čas za to svojo ljubezen, in bom zadovoljna, če se v prihodnje kaj izcimi iz tega,« se Lea zazre v prihodnost.