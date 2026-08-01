Zvezdana Mlakar in Sofia Soskić se odlično razumeta (Suzy)

Ko se srečata dve generaciji, ni samoumevno, da se med njima tako hitro razvije pristna bližina. Zvezdana Mlakar in Sofia Soskić pa sta lep dokaz, da lahko odnos med taščo in snaho preseže vse stereotipe. Ugledna igralka in srčna izbranka njenega najmlajšega sina Maja sta stkali posebno vez, zato ne preseneča, da skupaj preživljata tudi poletne dni.

Mednarodno uspešna manekenka o Zvezdani govori z velikim občudovanjem in brez zadržkov pravi, da je najboljša tašča na svetu. Takšna pohvala ni le lepa gesta, temveč odsev odnosa, v katerem ni prostora za tekmovalnost ali predsodke, temveč predvsem za podporo, spoštovanje in toplino. Navdušenje je obojestransko.

Zvezdana z veseljem spremlja Sofijino uspešno pot v svetu mode, kjer si mlada Ljubljančanka z odločnostjo, samozavestjo in osredotočenostjo ustvarja ime. Sofia pa je v njej našla dragoceno oporo pri razvijanju igralskega talenta, ki ga lahko ob nasvetih priznane umetnice še bolj nadgradi.