Zvezdana Mlakar: Vem, kaj je najboljše zdravilo sveta, ki prihaja (Suzy)

POGLED NAZAJ IN POSLANICA ZA NAPREJ

Kakšno leto, 2025! Če bi ga opisovala pred 10, 20 leti, bi brali eno samo tožbo čezenj. A zdaj že vem: ko pridejo težave, se nekaj velikega dogaja, ker sem 'zrela' za spremembo.

Januarja lani sem veliko premišljevala o Bogu. Nekje sem prebrala, da ni ljubezni do Boga brez smrtnega sovraštva do brezbožcev. Zadelo me je bolj, kot bi hotela. Ker nočem verjeti, da je izključevanje božja zapoved. Pa je, saj sama vidim, kako se širi sovraštvo, kako splošno sprejeto je. Ko smo pripravljali Cankarjevo predstavo Za narodov blagor, sem premišljevala, kako trdovratno vztrajanje pri tem, da so vsega krivi drugi, ne odpravi kolektivne travme, temveč jo obnavlja. Iz generacije v generacijo se stopnjuje. Maščevalna škodoželjnost ne celi in ne zdravi ran, celo nasprotno, odpira jih, ...