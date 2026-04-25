Zvezdana Mlakar: Zaradi mame sem bojevnica (Suzy)

Kadar Zvezdana Mlakar govori o svoji mami Reski, se zdi, kot da se čas za hip ustavi. Devetdeset let življenja ni le številka, temveč roman, ki ga ne moreš prebrati na hitro. Ta častitljivi jubilej je navdih tudi za mlajše, ki še vedno gojijo predsodke do staranja. Hčerka ji je ob prazniku prinesla veliko čokoladno torto, skoraj tako mogočno, kot so izkušnje te izjemne ženske. Darilo ni bilo le sladko – v sebi je nosilo tudi kanček grenkobe, saj Reskino življenje ni bilo vedno mehko kot biskvit. Pogosto je bilo trdo, zahtevno in nepravično, a prav zato še toliko bolj veličastno. Zvezdana je hvaležna, da je imela takšen plemenit zgled:

»Mama me je vzgojila v bojevnico za pravičnost, z odporom do neumnosti, manipulacije in posploševanja. Vame je zasadila pomembno sporočilo: po meni že ne boste hodili, ker mislim drugače,« poudarja odločna igralka, ki bo še naprej iskala navdih v svoji ljubljeni slavljenki.