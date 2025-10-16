Zvezdanina modrost: »Če te moti, da žena ni gospodinja, postani gospodinja ti!«

NASVET

Erotična sporočila, puberteta, kariera in duhovnost — kombinacija, ki je razklala družino.

Spoštovana Zvezdana! Zelo sem jezen, ogorčen, ker moja družina razpada in jaz kot oče in mož nimam več nobene besede pri tem. Moja žena je natrenirana, zdrava in ambiciozna poslovodkinja, dela kariero in je vsak tretji vikend na kakšnih izobraževanjih. Zdaj namerava odpreti lastno podjetje, da bo nekakšna trenerka osebne rasti, coachinja ali kako se že reče. Od jutra do večera pametuje, kako se moramo imeti radi, kako se postavljajo meje … Dom je v razsulu, nimamo več skupnih kosil, moja hčerka je ušla izpod nadzora, je v puberteti in samo še kriči. Zadnjič sem na njenem telefonu našel 100 ...