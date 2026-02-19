Zvezdanina modrost: »Da materi svojega otroka namerno ne pomagaš, se mi zdi odvratno ...«

ODNOSI

Draga Zvezdana! Odločil sem se, da ti pišem. Zadnjič sem našel pri sestri kup revij Suzy in sem te začel brati. Dobro odgovarjaš. Bil sem dvakrat poročen in imam s prvo ženo dva otroka, z drugo enega. S prvo ženo sva se naveličala drug drugega, ves čas mi je težila, da preveč delam, jaz pa sem se res trudil biti dober oče in mož. Ugotovil sem, da je tudi zelo zamerljiva. Če ni bilo po njenem, se nekaj mesecev ni pogovarjala z mano. Ko sva se ločila, sem naletel na še na večjo psihopatko. Tolažila me je, mi kuhala, me nasmejala … Zgradila sva si hišo, lep dom, saj sem moral od prve žene oditi ...