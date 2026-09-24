Zvezdanina modrost: »Dejstvo, da je to žal vajin edini sin, ne spremeni krute resnice« (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Zgodbe o otrocih, ki dobesedno komaj čakajo, da se njihovi starši 'stegnejo', da bodo lahko pobasali dediščino in uživali v sadovih njihovega dela, niso redke.

Spoštovana Zvezdana! Mož je bil dolga leta manjši podjetnik. Zdaj ima 80 let, jaz sem deset let mlajša in dokaj zdrava, čeprav sem bila nekoč resno bolna. Sama skrbiva za hišo in velik vrt. Imava enega sina, ki je star 50 let. Mislila sva, da bo nadaljeval moževo delo, vendar se ni odločil za to. Sin je nekoč domov pripeljal partnerico in skupaj sta se vselila v najino hišo, midva pa sva gradila drug objekt. Takrat sem resno zbolela in vse se je spremenilo. Za hišo nisva bila več sposobna skrbeti. Ker nama nista pomagala, sva mu ponudila, naj prevzame skrb zanjo, sicer jo bova prodala. ...