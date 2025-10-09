Zvezdanina modrost: Jezna sem, ker moram brati zgodbe, kot je tvoja (Suzy)

NASVET

Splavila sem pred tremi meseci, zdaj pa je moj mož izvohal, da je nekaj narobe. Včeraj me je premlatil kot psa.

Spoštovana Zvezdana! Sem globoko verna mlada ženska, ki se ji je zalomilo na celi črti. Družina me podpira, zelo smo povezani, ampak tokrat ... se jim ne morem zaupati. Moje življenje je bilo kot iz pravljice, poročila sem se zelo mlada in do zdaj sem že trikrat rodila. Pri otrocih mi pomaga mama, a živimo samostojno, v hiši, ki so jo za naju zgradili moževi starši. Moj mož je dober človek, a tako dolgočasen, da bom ob njem ovenela. Seks sploh ni noben užitek, pride, ga vtakne – in je že konec. Ne zna se pogovarjati, a zna orati, kmetovati, šraufati, delati, delati … Zanj so počitnice čisti ...