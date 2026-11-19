ZVEZDANINA MODROST

Za družino ti ni treba več skrbeti. Tudi oni potrebujejo lekcijo, da pohlep res ni čednost. Ti boš dobil priložnost, da občutiš pravo, iskreno hvaležnost.

Spoštovana Zvezdana! Star sem 74 let. Premišljujem o svetu, svoji družini, predvsem pa o svojem strahu, da sem popolnoma nekoristen, nepotreben in nikomur v resnici ni mar zame. Moja žena je bila lepa ženska, a žal bolj šibke pameti. Bila je ljubka, delovna in kar dobro sva sodelovala. Jaz sem bil glava družine, moja je vedno obveljala. Bil sem uspešen v službi, sicer sem se rodil v kmečki družini. Delal sem cele dneve, tedne, mesece, leta. Postal sem direktor, zgradila sva veliko hišo, potoval sem, imel sem druge ženske, ona je skrbela za družino. Vem, da mi je to zamerila. Ko je umirala, mi ...