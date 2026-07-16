Zvezdanina modrost: Ljubi ga kot prvi dan, ne počni stvari tako, kot si jih vajena (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Kaj se imaš ti spraševati, ali si komu dovolj? Vame se je prikradla misel, da je morda tvoj mož mali narcisek. To je zanje precej značilno.

Draga Zvezdana! Poročena sem štiri leta. Moj mož je moja velika ljubezen, dober človek je in dobro se razumeva. Dela cele dneve, saj si počasi in brez hitenja gradiva hišo. Privoščiva si tudi večere v dvoje, greva v kino, vzame si čas zame. Zelo nerad pa govori o čustvih. Raje se pogovarja o splošnih stvareh, o tem, kaj bo naredil, kaj se dogaja v svetu, nikakor se noče pogovarjati o otroku, ki bi ga jaz zelo rada imela. Želim si biti mama, on se ves čas izmika. Ne pove nič določenega, le to, da imava še čas. Najbolj me moti, da že eno leto ni spal z mano. Nobenega seksa nimava in meni se ...