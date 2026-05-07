Zvezdanina modrost: Mama ima ljubimca (Suzy)

ODNOSI

Ni samoumevno, da imaš dva topla domova. Ni samoumevno, da si sita, oblečena in ljubljena. Mnogi otroci in najstniki tega nimajo. Pomembno je, da se tega začneš zavedati in si hvaležna obema za vse, kar ti nudita...

Živjo! Moja mama ima ljubimca, z očetom sta se ločila pred dvema letoma. Živim pri mami, vsak drugi vikend sem pri očetu. Ne vem, ali ima oče koga – včasih v njegovem perilu najdem kakšne tangice ali v smeteh robček z rdečo šminko, vendar v živo še nisem videla nobene ženske. Mama in oče ne govorita. Če si želita kaj sporočiti, to naredita prek mene, kar mi gre pri mojih 15 letih res na živce. Ko sta se ločila, me je mama ves čas spraševala, ali ima oče kakšno drugo. Sčasoma je prenehala, ker sem bila vedno tiho. Tudi če bi jo imel, ji tega ne bi povedala. Spraševala me je tudi, kakšne volje ...