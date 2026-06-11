Zvezdanina modrost: Maščevanje je eno najbolj pritlehnih človeških dejanj (Suzy)

ODNOSI

Živali ne poznajo maščevanja, spletkarjenja in hudobije. Vse to je razvil človek, medtem ko naj bi si dvigoval zavest.

Pozdravljena, draga Zvezdana! Pred nekaj meseci sem srečala fanta, ki mi je bil takoj všeč. Bilo je na zabavi, na kateri se je pilo, pela je harmonika, kadilo se je travo. Prijetno omamljena sem ga začela osvajati. Sprva se ni odzival, nato mi je povedal, da je njegova punca moja sestrična. To me je podžgalo in končala sva v njegovem avtu, kjer sva divje seksala. Potem me je odpeljal domov, jaz sem ga prosila za telefonsko številko. Vidiš, vse sem naredila sama, tako kot prava moderna punca. Če mi je moški všeč, si ga pač vzamem. Zdaj ga kličem. Enkrat se mi je oglasil, a se me je komaj ...