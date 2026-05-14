Zvezdanina modrost: Moja teta, mamina sestra, je velika opravljivka (Suzy)

ODNOSI

Družinski odnosi so eden naših največjih življenjskih izzivov.

Spoštovana Zvezdana! Moja teta, mamina sestra, je bila od nekdaj opravljivka. Mama jo ima zelo rada. Ker je starejša od nje in sva z mamo ostali sami – oče naju je zapustil, ko sem bila stara tri leta –, sva obe zelo navezani nanjo. Tudi teta se je pred leti ločila in nima otrok, zato ji verjetno na neki način nadomeščam hčerko. Vse bi bilo v redu, če ne bi teta ves čas kritizirala moje mame. Že med odraščanjem me je vlekla na svojo stran in obsojala mamo, da je mevža, ker še vedno joče za mojim očetom, da se ne znajde v službi in ni sposobna poskrbeti zame. Vpliva tudi na dedka in babico ter ...