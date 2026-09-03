Zvezdanina modrost: Moje starše je skoraj kap, zdaj mi ne dovolijo splaviti (Suzy)

NOSEČA ŠTUDENTKA

Ogorčena sem, ker starši nimajo nobene pravice odločati o tebi in te delati tako globoko nesrečno. Če je splav smrtni greh, boš s tem grehom živela ti, ne oni!

Draga Zvezdana! Jočem brez prestanka. Razmišljam, da bi se ubila. Resno. Stara sem 21 let, sem redna študentka in zelo uspešna. Prihajam iz zelo verne družine, kjer je bil Bog naša prva jutranja misel in zadnja pred spanjem. Z očetom smo molili od jutra do večera, tako zelo, da je včasih celo moja mama, sicer pokorna in popolnoma predana družini, znorela in rekla, da moramo tudi normalno živeti. Na zunaj nismo izstopali, oče je pazil, da se njegova gorečnost ne bi preveč opazila. Moja sestra se pripravlja na odhod v samostan, en brat bo prevzel kmetijo in gre po očetovih stopinjah, šole ni ...