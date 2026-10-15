Zvezdanina modrost: Moža ne boš spremenila, spremeniš lahko le sebe (Suzy)

ODNOSI

Jaz sem gospodinja in preklinjam dan, ko sem privolila v to sranje.

Draga Zvezdana! Petnajst let sem poročena, a mi je v zakonu tako dolgčas, da se mi meša. Močno si želim, da bi nama uspelo, a nič ne pomaga. Moj mož je ena sama puščoba. Že pet let nisva spala skupaj, njemu se zdi to povsem normalno. Idiot! Cele dneve dela, otroke vidi le ob koncih tedna, ko je doma, bulji v televizijo, računalnik ali telefon. Včasih me ima, da bi mu telefon najraje zabila v zadnjico, tako sem jezna! Jaz sem gospodinja in preklinjam dan, ko sem privolila v to sranje. Na začetku se mi je zdelo fino. Denarja je bilo dovolj in ga je še zdaj. Malo sem se afnala in uživala na ...