Zvezdanina modrost: Muslimanka je in zdaj moje vnuke uči njihovih navad (Suzy)

DOMA NE MARAJO TUJCEV

»Izobrazba z vašim sovraštvom in jezo nima nobene zveze. Poznam tudi izobražene ljudi, ki bi vse 'drugačne' okoli sebe najraje napodili, nekateri celo še kaj hujšega.«

Spoštovana Zvezdana! Kar naravnost bom usekal, zanima me, ali boste odgovorili. Živim v majhnem mestu, z ženo sem poročen že več kot 40 let. Zgradila sva si dom, nisva ne vem kako izobražena, a sva pridna delavca. Imava sina in hčerko, oba imata družini, hčerka z družino živi pri nas. Imava tudi vnuke. Jaz sem starokopiten, žena me mora poslušati in vedno moram imeti zadnjo besedo. Na koncu se dobro izide, kaj ona misli, me niti ne zanima, saj večinoma samo tarna. Moj sin se je poročil z južnjakinjo, kar me je kar precej razjezilo. Muslimanka je in zdaj moje vnuke uči njihovih navad. Mi smo ...