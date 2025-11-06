Zvezdanina modrost: Najlaže je različnost izključiti, najteže jo je sprejeti (Suzy)

NASVET

Grozno se počutim, moji sosedi so nori. Kako naj se jih rešimo na lep način?

Spoštovana Zvezdana! Živim v urejeni soseski, imamo lepo ulico, z urejenimi hišami, balkoni in okolico. Vse trate okoli hiš so vzorno pokošene, vse žive meje obrezane, mir je. Večina lastnikov hiš smo 'dobrostoječi' ljudje, večina tik pred penzijo. Vrtičke imamo za hišami, bolj skrite, brez šare, neuglednih kolov za paradižnike, z majavimi strehami zanje, po navadi iz polivinila. Jaz živim v lepi hiši z možem, ki je že upokojen, sama sem učiteljica. Mislila sem, da živim v raju, dokler ni sosednje hiše kupila družina s tremi otroki. Niso problem otroci, temveč njihov odnos do okolice. Zanjo ...