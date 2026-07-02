Zvezdanina modrost: »Namesto da se cele dneve samozadovoljuješ, se posveti osamosvojitvi«

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»Rada se napol gola sprehajam pred očetom, da ga izzivam,« piše bralka.

Pozdravljena, sem pridna študentka in do konca letnika mi manjka še en izpit. Imam stroge starše, ki jih zanima moj učni uspeh, zahtevajo pa tudi, da sem doma do 22. ure. Enkrat na mesec mi pregledajo urin, da preverijo, ali uživam droge. Sem aktivna športnica in redno hodim k maši. Doma skrbim za red v svoji sobi, vsakih štirinajst dni moram pomiti kopalnico. Prijateljev nimam veliko, saj jih moji starši vedno preverjajo. Ker me je tega sram, jih raje ne pripeljem domov. Ker poznajo moj urnik, si za druženje utrgam kakšno uro ali dve, ko me ne morejo nadzorovati. O fantu ne morem niti ...