Zvezdanina modrost: Naredila si neumnost, zdaj je, kar je! (Suzy)

ODNOSI

Ni problem samo alkoholizem, problem so uničene družine in medčloveški odnosi, ki se zaradi pijače spremenijo v žive, gnile rane mnogih ljudi.

Spoštovana Zvezdana! S sestro sva zelo povezani. Jaz sem malo starejša, najini otroci so prijatelji, le najina soproga sta problem. Sestrin mož me ne mara, misli, da slabo vplivam na sestro. Ona se mi res zaupa in seveda ji svetujem, ji stojim ob strani in ne dovolim, da jo mož maltretira. Za silvestrovo se je zgodilo nekaj, kar me pekli in nervira, ker ne vem, kaj narediti. Imeli smo zabavo, vsi smo bili na kupu, starši, otroci, sosedi … Malo smo se tudi napili in v nekem trenutku sem se znašla v objemu sestrinega moža. Začela sva se mečkati, in ko sem se začela zavedati, je bilo že ...