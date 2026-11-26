ODNOSI

Uživam, ko malo trpi. Jasno, da ga varam, ker mi pač ustreza.

Draga Zvezdana! Zapletla sem se s starejšim moškim, bolj za šalo, zdaj je vse skupaj postalo resno. Tip je star 60 let, dobro je videti, prava kombinacija poslovneža in hipija. To mi res ustreza. Od njega se ogromno naučim, razvaja me, pijeva najboljša vina in uživava v prestižnih restavracijah. Zraven sam obnavlja svoj vikend, kjer fizično garava kot dva reveža. Sicer je še vedno poročen, a živi malo doma, malo pri bivši ljubici in prehaja od ene bivše do druge. Vse ga imajo še vedno rade, se mi zdi, saj ima pri vseh odprta vrata. No, mene skriva, saj sem stara 24 let … Seksava odlično, on ...