Zvezdanina modrost: Ne igraj se preveč, ne moreš zmagati, lahko se samo pametno umakneš (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Za začetek takoj zamenjaj vzorec obnašanja in taktiko. Nehaj se cmeriti, prosjačiti, in če se le da, se ne razburjaj in ne brskaj več po njegovem telefonu.

Draga Zvezdana! Trenutno sem zelo zmedena in bojim se, da bi mož izvedel, da sem vam pisala. Ves čas mi govori, da ne smem razlagati o najinih težavah, da so te samo najina stvar. Jokam, prosim ga, naj neha, a se vse skupaj ves čas ponavlja. Pravi, da si vse domišljam, da je to sramota in da ima rad samo mene. Ne vem več, ali sem nora in ali vse, kar najdem v njegovem telefonu, res ni nič posebnega. Da mu pač neka ženska piše, on se s tem zafrkava. Povedati moram tudi, da ga skoraj vsak drug večer ni doma, da se priplazi domov proti jutru in ob koncih tedna s prijatelji kolesari ter ...