ODNOSI

Po ločitvi sem ostal sam v hiši, dokler se ni vrnila hčerka, ki se je medtem ločila. S seboj je pripeljala otroka, psa in mačko.

Pozdravljena! Zelo sem jezen. Z ženo sva se pred leti ločila, v zakonu sva preživela dolgih 35 let. Delala sva kot utrgana, da sva zgradila hišo in družini omogočila lepo življenje. Sam sem miroljuben in potrpežljiv, žena je bila jezljiva, glasna, vedno je imela razmerja z moškimi in nikoli ni bila zadovoljna z mano. Na živce ji je šel tudi moj odnos z mamo. Ta nam je veliko pomagala, skoraj 20 let je živela z nami, svoje stanovanje je medtem oddajala. Zdaj znova živi v njem. Po ločitvi sem ostal sam v hiši, dokler se ni vrnila hčerka, ki se je medtem ločila. S seboj je pripeljala otroka, psa ...