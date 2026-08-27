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STRAH PRED STAROSTJO

Zvezdanina modrost: Ne vem, kako bom sprejela starost. Dokler se bo dalo, se bom popravljala (Suzy)

»Lep in svež videz je pomemben, a ni odločilen za tisto, kar si v resnici želiš – biti ljubljena, videna, cenjena in spoštovana. Tega s popravki ne boš dosegla.«
FOTO: arhiv Dela
FOTO: arhiv Dela
 27. 8. 2026 | 13:00
6:59
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Draga Zvezdana! Bojim se starosti. Ne prenesem starih ljudi, njihove zgubane kože, počasnih korakov, bolezni in nemoči. Letos sem bila stara 53 let in me je groza. Moja mama je umrla mlada, pri nas je živela njena mama, ki je umirala doma. Njena pepelnata polt in njene tolste, grde roke mi ne gredo iz glave. Zadnje mesece je samo še cvilila in tolkla okoli sebe. Jaz tega nočem doživeti. Moje telo je še lepo. Dala sem si popraviti prsi, izsesati maščobo na trebuhu, bila sem na liftingu obraza, imam polnila v ustnicah, zdaj pa sem naročena še na dvig zadnjice. Torej sem videti vrhunsko in lahko ...
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14:35
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V SLOVO

36 milijard zapustil v dobrodelne namene

Umrl je drugi najbogatejši Nemec Klaus-Michael Kühne. Ker ni imel otrok, je vse premoženje namenil fundaciji.
27. 8. 2026 | 14:35
14:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OKRUTNO

46-letnik ustrelil najstnika, ki sta pokopavala morskega prašička

46-letni Američan je bil zaradi streljanja na sosedova otroka obsojen na devet let zapora. Zadel ju je trikrat, vse skupaj pa se je zgodilo med pokopom njunega poginulega hišnega ljubljenčka.
27. 8. 2026 | 14:29
14:21
Novice  |  Slovenija
ARSO

Nad Slovenijo vztraja puščavski prah, jutri bi lahko bilo oteženo tudi dihanje

Nad Slovenijo je v teh dneh prišla nova pošiljka saharskega oziroma puščavskega prahu. Kot smo že poročali, je prihod prahu mogoče opaziti tudi na nebu, ki je zaradi drobnih delcev bolj moten in mlečnat, ob padavinah pa se lahko prah spere na tla in avtomobile.
27. 8. 2026 | 14:21
14:15
Novice  |  Svet
SRBSKI GENERAL

Dirigent pokola v Srebrenici Ratko Mladić je umrl

Bivši poveljnik vojske Republike Srbske je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995 in drugih vojnih zločinov.
27. 8. 2026 | 14:15
14:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Iz skodelice lonček za rože, poskrbimo za luknjo na dnu

Skozi luknjo bo po zalivanju odtekala odvečna voda.
27. 8. 2026 | 14:00
13:30
Bulvar  |  Šokkast
TEGA NE BI PRIČAKOVALI

Pri športnikih kondomi, pri gasilcih pa poseben pripomoček: uganete kateri? (VIDEO)

Če so na klasični olimpijadi najbolj vroča roba kondomi, pa na gasilskih olimpijadah prisegajo predvsem na kvaliteten spanec.
27. 8. 2026 | 13:30

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VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
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Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
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TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
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V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
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V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
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ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
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Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
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Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
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Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
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Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
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