Zvezdanina modrost: Ne vem, kako bom sprejela starost. Dokler se bo dalo, se bom popravljala (Suzy)

STRAH PRED STAROSTJO

»Lep in svež videz je pomemben, a ni odločilen za tisto, kar si v resnici želiš – biti ljubljena, videna, cenjena in spoštovana. Tega s popravki ne boš dosegla.«

Draga Zvezdana! Bojim se starosti. Ne prenesem starih ljudi, njihove zgubane kože, počasnih korakov, bolezni in nemoči. Letos sem bila stara 53 let in me je groza. Moja mama je umrla mlada, pri nas je živela njena mama, ki je umirala doma. Njena pepelnata polt in njene tolste, grde roke mi ne gredo iz glave. Zadnje mesece je samo še cvilila in tolkla okoli sebe. Jaz tega nočem doživeti. Moje telo je še lepo. Dala sem si popraviti prsi, izsesati maščobo na trebuhu, bila sem na liftingu obraza, imam polnila v ustnicah, zdaj pa sem naročena še na dvig zadnjice. Torej sem videti vrhunsko in lahko ...