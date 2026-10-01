Zvezdanina modrost: »Ničesar ne moreš storiti. Poberi šila in kopita ter moli«

ZLOMLJENA DRUŽINA

Mama si mu ne upa nič reči, ker ga oče ščiti, skupaj pijeta, razgrajata ter govorita, koga vse bosta pobila ...

Draga Zvezdana! Premišljevala sem, ali naj ti pišem, ker je zadeva res občutljiva. Imam mlajšega brata, ki tone v družbo, ki me res skrbi. Najini starši so navadni delavci, oče je že malo alkoholik, mama z njim preživlja pravi pekel. Zgradila sta hišo in vse življenje delata, a sta do konca nezadovoljna, ves čas tarnata in se počutita manjvredno. S temi občutki sta okužila tudi naju. Jaz sem se odselila od njiju, takoj ko je bilo mogoče. Brat je ostal doma in z njim sta imela ves čas težave, komaj je končal poklicno šolo. Ker so časi težki, sem se za nekaj mesecev preselila nazaj domov, ...