Zvezdanina modrost: Očitno nisi sposobna, še manj nadarjena za delo z ljudmi (Suzy)

ODNOSI

Večinoma delam z ženskami, prav to je največja težava. Te babe so tako agresivne in ljubosumne, da je moteče.

Spoštovana Zvezdana! Z možem živiva srečno. Odločila sva se, da ne bova imela otrok. Vsak opravlja svoje delo, ki ga ima rad, in življenje imava urejeno. Vse je super. Sva pragmatična, ne grebeva se za več, ker nama je to, kar imava, dovolj. Edine težave, s katerimi se spoprijemava, so službene. Moževe so bolj obvladljive, pri meni gre zdaj na nož. Delam z ljudmi, večinoma ponoči, ob koncih tedna in praznikih, ko je pritisk še posebno velik. Podjetje, v katerem sem zaposlena, je zelo uspešno. Večinoma delam z ženskami, prav to je največja težava. Te babe so tako agresivne in ljubosumne, da je ...