Zvezdanina modrost: Od svoje mame ne pričakuj objema in sočutja, tega ni sposobna (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Od svoje mame ne pričakuj objema in sočutja, starševske ljubezni in podpore. Tega ti ne more dati.

Pozdravljena! Od doma sem odšla zelo zgodaj, takoj ko je bilo mogoče, saj so se moji starši ves čas prepirali. Vzdušje je bilo strupeno, trpeli smo vsi otroci. Moj brat je alkoholik in je pristal na ulici, drugi brat živi v Avstraliji, zanj pa slišimo, da je prav tako na robu. V tujini sem delala kot vol, od jutra do večera, in si ustvarila zadovoljiv življenjski standard. Moj mož je Afričan, dober kot kruh, zanj je družina z materjo na čelu sveta, a ima, kot pravimo, dve levi roki. Otrok za zdaj še nimava, biološka ura mi že glasno zvoni. V Sloveniji živiva dve leti, v hiši mojih staršev. ...