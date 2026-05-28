ODNOSI

Poskrbeti moraš zase – tako, da ne raniš nikogar, a tudi tako, da drugi ne ranijo tebe.

Spoštovana Zvezdana! Moj brat je odvisnik. Vsaj mislim, da je. Nimava več staršev, med nama je pet let razlike. Sama živim v mestu, brat je ostal na kmetiji. Dolga leta je živel običajno življenje na podeželju: delal je v tovarni, popoldneve, konce tedna in dopuste preživljal na kmetiji. A večino življenja je zapravil v gostilni in postal pijanec prve klase. Kmetija je danes sama sebi namen. Z njo skoraj nič ne zasluži, tu in tam dobi kakšen denar s prodajo živali. Mislim, da se tudi drogira, odkar mu je zdravnik povedal, da ima hudo poškodovana jetra. Zdaj dan in noč kadi travo, oči ima ves ...